Die Langzeit-Energiespeichertechnologie von Energy Dome wird für ihre Fähigkeit zur Dekarbonisierung der Wirtschaft zu geringen Kosten bei gleichzeitiger Langlebigkeit, Effizienz und globaler Skalierbarkeit ausgezeichnet

Wie Energy Dome heute bekannt gab, zählt das Unternehmen zu den Gewinnern des Technologiewettbewerbs "Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Pioneers 2022", bei dem die leistungsstärksten und innovativsten technischen Neuerungen zur Förderung einer kohlendioxidarmen Wirtschaft ermittelt werden. Energy Dome ist das erste italienische Unternehmen, das diesen prestigeträchtigen Wettbewerb gewonnen hat. BNEF (BloombergNEF) zeichnete Energy Dome für die Entwicklung und Vermarktung der CO2-Batterie-Technologie für die Langzeit-Energiespeicherung in der Kategorie "Bereitstellung von emissionsfreier Energie rund um die Uhr" aus.

Das 2019 gegründete Unternehmen Energy Dome bietet eine langlebige, kostengünstige Methode zur Speicherung und Einspeisung erneuerbarer Energie in das Stromnetz über Zeiträume von vier bis 24 Stunden. Dabei wird Kohlendioxid in einem in sich geschlossenen Kreislauf des Aufladens und Entladens verwendet, ohne dass Emissionen in die Atmosphäre abgegeben werden. Energy Dome beabsichtigt, weltweit Energiespeicherprojekte zu bauen, deren Kosten nur halb so hoch liegen wie bei Lithium-Ionen-Batterien.

"Es ist für uns eine große Ehre, als Gewinner der BNEF Pioneers 2022 ausgezeichnet zu werden. Gleichzeitig ist die Auszeichnung auch eine nachdrückliche Bestätigung unserer Technologie und unseres Produkts, der CO2-Batterie, die wir im kommerziellen Maßstab einsetzen", so Claudio Spadacini, Gründer und CEO von Energy Dome. "Es besteht bereits weltweit großes Interesse an der CO2-Batterie. Für diese werden bewährte Komponenten eingesetzt; sie kostet nur halb so viel wie Lithium-Ionen-Batteriespeicher, ist hocheffizient (Round-Trip-Wirkungsgrad über 75 %) und weist während ihrer über 30-jährigen Projektlaufzeit keinerlei Leistungseinbußen auf. Wir sind davon überzeugt, dass die CO2-Batterie dazu beitragen wird, den Umstieg auf saubere Energien erheblich zu beschleunigen, indem sie fossile Energieträger für die Deckung der Grundlast durch uneingeschränkt einspeisungsfähige Solar- und Windenergie ersetzt."

Als Gewinner des Preises BNEF Pioneers 2022 wird Energy Dome in die ehrwürdige Gruppe der Pioneer Alumni aufgenommen.

BNEF Pioneers ermittelt jährlich die vielversprechendsten und wirkungsvollsten Technologien, mit denen die globale Abkehr von Kohlendioxid beschleunigt und der Klimawandel aufgehalten werden kann. Bei den Pionieren handelt es sich um innovative Unternehmen und Organisationen in Bereichen wie Energie, Verkehr, Werkstoffe, Fertigung, Konsumgüter und Landwirtschaft.

Die erste kommerzielle CO2-Batteriespeicheranlage von Energy Dome wird derzeit auf Sardinien (Italien) gebaut. Das Unternehmen bietet die CO2-Batterie nun zum gewerblichen Einsatz mit Leistungsgarantien an. Energy Dome hat zudem vor Kurzem eine Vereinbarung mit Ansaldo Energia unterzeichnet, die die Entwicklung von bis zu 30 Energiespeicheranlagen in den nächsten fünf Jahren in Italien, Deutschland, im Mittleren und Nahen Osten sowie in Afrika vorsieht. Bei den Anlagen kommen die nicht entflammbaren, ungiftigen Energiespeicherlösungen auf Kohlendioxidbasis von Energy Dome zum Einsatz, um Strom rund um die Uhr zu speichern und einzuspeisen.

Über Energy Dome

Energy Dome ist ein Anbieter von Energiespeicherlösungen, der erneuerbare Energien nutzbar macht, indem er Solar- und Windenergie mit Hilfe der CO2-Batteriespeicherung jederzeit einspeisungsfähig bereitstellt. Die kostengünstige Energiespeichertechnologie von Energy Dome trägt zur Beschleunigung des weltweiten Umstiegs auf erneuerbare Energien bei, indem sie es ermöglicht, den Anteil von Strom aus erneuerbaren Energiequellen im Netz zu steigern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.energydome.com.

