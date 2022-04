Und nun will er es nochmal wissen! Er sieht Royalties als top Inflationsschutz an und deshalb gibt er Vollgas mit Gold Royalty. Das Unternehmen zahlt bereits eine quartalsweise Dividende!

Liebe Leserinnen und Leser!

Zwar erst seit knapp einem Jahr an der Börse, ist Gold Royalty Company trotzdem schon jetzt ein führendes, auf Wachstum und Amerika fokussiertes Gold-Lizenzunternehmen. Das Unternehmen verfügt über ein ausgewogenes Portfolio mit 192 Royalties, die sich auf Cashflow-, Erschließungs- und Explorationsanlagen in den besten Minenjurisdiktionen in Nord- und Südamerika verteilen. Zu den wichtigsten Royalty-Projekten gehören drei der größten Goldminen Nordamerikas:

Canadian Malartic,

Côté, und

die unterirdische Erweiterung von Goldstrike (REN)

Quelle Gold Royalty: Goldstrike Mine

Von den über 190 Royalties sind bereits 6 Projekte in Produktion und steuern somit zu einem direkten Cashflow bei.

Quelle: Gold Royalty

Wichtige Entwicklungsprojekte, wie ‚Odyssey Underground' innerhalb der Canadian Malartic Mine von Agnico Eagle / Yamana (3,0 % NSR) und ‚Coté' von IAMGOLD / Sumitomo (0.75% NSR), sollen bereits 2023 in Produktion gehen und der Bilanz von Gold Royalty wieder einen ordentlichen Schub verleihen.

Alleine bei der Mine Coté erwartet der Betreiber IAMGOLD ab 2023 eine Produktion von 489.000 Unzen Gold pro Jahr für die ersten 5 Jahre und danach noch ca. 367.000 Unzen Gold über die restliche Minenlebensdauer von insgesamt ca. 18 Jahren. Dies folgt zu folgender Umsatzvorhersage:

Quelle: Gold Royalty

Zusätzlich zu den 6 bereits in Produktion befindlichen Projekten befinden sich 22 Projekte in unmittelbarer Produktionsentwicklung, 30 im fortgeschrittenen Explorationsstatus und die restlichen 134 in einem frühen Explorationsstatus.

Um zusätzlichen und noch schnelleren Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen hat Gold Royalty ein Angebot zur Übernahme von Elemental Royalties Corp. abgegeben, da dieses Unternehmen perfekt in die Wachstumsstrategie von Gold Royalty passt:

Akquisition eines äußerst komplementären Portfolios von Cashflow- und Erschließungsanlagen

Sofortige Verbesserung des kurzfristigen Cashflow-Profils

Zusätzliche Diversifizierung in Westaustralien, einem weiteren Tier-1-Land

Beteiligung an der langlebigen, margenstarken Karlawinda-Mine, Australiens neuester Goldmine

Partnerschaften mit führenden Betreibern wie Endeavour Mining und Capricorn Metals

Wertsteigerung bei den wichtigsten Finanz- und Betriebskennzahlen

Mit erfolgreicher Übernahme würde ein branchenführenden Projekt-Portfolio, bestehend aus mehr als 200 Lizenzgebühren für Cashflow-, Erschließungs- und Explorationsanlagen mit Schwerpunkt in Tier-1-Ländern, geschaffen werden.

Nach den aktuellen Konsensschätzungen der Analysten würde das Umsatzprofil des kombinierten Unternehmens im Jahr 2023 etwa 18 Millionen US-Dollar betragen und könnte bis 2027 etwa 40 Millionen US-Dollar erreichen.

Quelle: Gold Royalty

So bietet Gold Royalty ein branchenführendes Umsatzwachstumsprofil über die nächsten drei Jahre von ca. 60%. Ziel des Managements ist es innerhalb von 5 Jahren eine Marktkapitalisierung von 5 Milliarden USD zu erreichen. Dazu beitragen soll die derzeitig starke Bilanz von ca. 50 Millionen Dollar an verfügbarer Liquidität, keinerlei Schulden und das erfahrene Management.

Das Managementteam, der Vorstand und der Beirat von Gold Royalty verfügen zusammen über mehr als 300 Jahre Erfahrung im Bergbausektor, einschließlich Erfahrung in den Bereichen Exploration, Entwicklung, Betrieb und Kapitalmärkte. Als CEO, Chairman und Direktor von Gold Royalty fungiert David Garofalo. Er diente zuvor als CEO und President von Goldcorp, bevor das Unternehmen an Newmont verkauft wurde. Von 1998 und 2010 war Garofalo in führender Position bei Agnico Eagle tätig. In dieser Phase explodierte die Börsenbewertung des Unternehmens von 100 Millionen Dollar auf 10 Milliarden Dollar - um das Hundertfache! David Garofalo wurde 2012 von The Northern Miner zur Mining Person of the Year und 2009 von Financial Executives International Canada zu Kanadas Chief Financial Officer of the Year ernannt. Insgesamt kommt Herr Garofalo auf über 30 Jahre Führungserfahrung im Rohstoffsektor.

Fazit:

Obwohl erst ein Jahr an der Börse ist Gold Royalty Company trotzdem schon jetzt ein führendes und auf Wachstum fokussiertes Gold-Lizenzunternehmen. Führende operationelle Partner in besten Minenjurisdiktionen bieten ein Gefühl von Sicherheit, wobei das unglaubliche Umsatzwachstum nicht zu kurz kommen soll. Eine Neubewertung aufgrund von steigender Größe und Asset-Qualität ist nur eine Frage der Zeit.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

