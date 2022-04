Vancouver, British Columbia, 14. April 2022 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation ("EMX") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die am 14. April 2022 angekündigte Privatplatzierung mit Franco-Nevada Corporation ("Franco-Nevada") in Höhe von 12,58 Millionen CAD (10 Millionen USD) abgeschlossen hat. Der Erlös wurde zum Erwerb einer zusätzlichen effektiven Gebührenbeteiligung (Net Smelter Royalty) am Tagebaubetrieb Caserones in Nordchile verwendet (siehe EMX-Pressemeldung vom 14. April 2022).

Franco-Nevada erwarb 3.812.121 Einheiten zum Preis von 3,30 CAD pro Einheit. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie von EMX und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie von EMX für 4,45 CAD, der bis zum 14. April 2027 ausgeübt werden kann. Die Aktien, die bei Abschluss ausgegeben bzw. im Zuge der Ausübung der Warrants ausgegeben werden, unterliegen einem Veräußerungsverbot (Haltedauer) von vier Monaten, die am 15. August 2022 abläuft.

Franco-Nevada hält nun rund 3,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von EMX auf nicht verwässerter Basis.

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien von EMX sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "EMX" sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "6E9" notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

