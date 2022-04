PM Studios freut sich, die Partnerschaft mit Pathea Games zu veröffentlichen, um gemeinsam das lang ersehnte My Time at Sandrock zu veröffentlichen. In der Fortsetzung des Pathea-Hits My Time at Portia können sowohl neue als auch bestehende Fans in eine heilsame postapokalyptische Welt eintauchen und dazu beitragen, eine Gemeinde in ihrem früheren Glanz wiederaufzubauen. My Time at Sandrock kann auf der diesjährigen PAX East in Boston vom 21. bis 24. April am Stand von PM Studios (Nr. 19079) gespielt werden.

My Time at Sandrock baut auf den Grundlagen von My Time at Portia auf und bietet ein episches Abenteuer mit einem Sammelsurium an Funktionen, die jeden Spieler erfreuen werden. Unabhängig davon, ob jemand ganz neu in der Serie ist oder ein erfahrener Veteran ist es gibt für jeden etwas.

Baue und verbessere eine Werkstatt

Erforsche eine riesige offene Welt

Triff über 30 NPCs und lerne sie kennen

Kämpfe intensive Schlachten

Baue und schalte einzigartige Fertigkeiten frei

Nutze Werkstattgewinne, um Farmland zu schaffen

Baue Feldfrüchte an und koche sie

Nimm an besonderen Festen teil

Entdecke und löse Geheimnisse

Und vieles mehr!

Über PM Studios

PM Studios, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles (Kalifornien) und Seoul (Korea). PM Studios ist ein unabhängiger Entwickler und Herausgeber von interaktiver Unterhaltung und mobilen Anwendungen. Weitere Informationen über PM Studios und seine Produkte erhalten Sie unter www.pm-studios.com.

Über Pathea Games

Pathea Games wurde im Jahr 2010 gegründet. Unsere Mission ist es, einmalige Spiele zu entwickeln, die auf neuen Technologien, neuen Ideen und nutzergenerierten Inhalten basieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Zukunft der Spiele und der Unterhaltung viele Bereiche für Nutzereingaben haben wird. Aktuell entwickeln wir Titel für PC, Konsolen und mobile Plattformen. Wir sind in Chongqing, China, ansässig.

