Die jährlich verliehenen Auszeichnungen im Rahmen des BNEF Pioneer Program honorieren die 12 einflussreichsten und originellsten technologischen Innovationen zur Förderung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft

Die chemieunabhängige Technologie von Addionics ermöglicht Verbesserungen bei allen wichtigen Batterieleistungskennzahlen und deckt die weltweit steigende Nachfrage nach kostengünstigen und kapazitätsstarken Energiespeicherlösungen

Addionics, ein Unternehmen für chemieunabhängige Batterietechnologie, wurde von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) aufgrund des Potenzials seiner Technologie, die globale Dekarbonisierung zu beschleunigen und den Klimawandel aufzuhalten, als Pionier 2022 ausgewählt. Ein Gremium branchenübergreifender Experten bewertet die Gewinner anhand von Kriterien wie technologische Innovationen, Transformationsfähigkeit und Skalierbarkeit sowie Unternehmenswachstums. Die preisgekrönte Smart-3D-Elektroden-Technologie von Addionics verbessert alle wichtigen Leistungskennzahlen für Batterien mit beliebiger Chemie, erhöht Energiedichte, Leistung und Sicherheit und verlängert die Lebensdauer und das alles ohne Kostenanstieg. Diese Innovation entfaltet das gesamte Potenzial der Batteriechemie der nächsten Generation, um die weltweit steigende Nachfrage nach Batterien zu decken, die im Zuge der Elektrifizierung und der immer strengeren Dekarbonisierungsvorgaben generiert wird.

"Wir bei Addionics fühlen uns geehrt, unter zahlreichen herausragenden Unternehmen als Bloomberg New Energy Pioneer ausgewählt worden zu sein. Dies untermauert unseren Erfolg bei der Ausweitung der Grenzen der Batterieinnovation. Bloomberg blickt auf eine lange Tradition bei der Identifizierung von Startups zurück, die sich zu den erfolgreichsten Cleantech-Unternehmen der Welt entwickelt haben", kommentiert Moshiel Biton, CEO und Mitbegründer von Addionics. "Diese Auszeichnung bestätigt den einzigartigen Ansatz von Addionics, leistungsstärkere und kostengünstigere Batterien in großem Maßstab bereitzustellen, und wir freuen uns darauf, einige der dringendsten Herausforderungen bei der Elektrifizierung zu überwinden, indem wir die marktweit beste Batteriearchitektur entwickeln."

Addionics ist einer von zwölf BNEF-Pionieren aus dieser wettbewerbsstarken Gruppe, die aus über 270 Bewerbungen aus der ganzen Welt ausgewählt wurde. Bloomberg New Energy Finance hat eine überzeugende Bilanz bei der Identifizierung vielversprechender Unternehmen, die später große Markterfolge feiern. So wurde Maxwell Technologies, ein Pionier von 2012, von Tesla für über 200 Millionen US-Dollar übernommen. C3.ai ging nach der Auszeichnung im Jahr 2020 an die Börse und wird derzeit mit über 2 Milliarden US-Dollar bewertet.

"Addionics hat eine Innovation entwickelt, die die Lernkurve der Lithium-Ionen-Technologie senkt. Diese Innovation ist besonders deshalb vielversprechend, weil sie auf jede Batteriechemie anwendbar ist und schneller als die meisten neuen Batterietechnologien Marktreife erlangt, da die Innovation auf physikalischen Grundlagen (Elektrodendesign) beruht und nicht auf chemischen Innovationen, die oft über viele Jahre hinweg optimiert werden müssen", so Claire Curry, Co-Chair des Auswahlkomitees und globale Leiterin der Technologie-, Industrie- und Innovationsforschung bei BloombergNEF.

Während sich die meisten Anstrengungen zur Weiterentwicklung von Batterien auf die Chemie konzentrierten und in den vergangenen drei Jahrzehnten nur graduelle Verbesserungen erzielten, legt Addionics den Schwerpunkt auf die Physik. Das Unternehmen hat ein Smart 3D-Design für Elektroden entwickelt, das mit jeder etablierten oder neuartigen Batteriechemie kompatibel ist. Die 3D-Struktur erlaubt die Integration von aktivem Material in der gesamten Elektrode bei höherer Auslastung. Auf diese Weise werden Verbesserungen bei wichtigen Leistungskennzahlen der Batterie ermöglicht. Das wichtigste geistige Eigentum von Addionics ist das patentierte, kosteneffektive und skalierbare Herstellungsverfahren für batterietaugliche Elektroden, das die Kosten erheblich reduziert, da Batterie-OEMs ihre bestehende Produktionsinfrastruktur nutzen können. Diese "Drop-in"-Lösung ist mit bestehenden Batterieproduktionsanlagen und Montagelinien kompatibel. Zudem beschleunigt der proprietäre KI-Algorithmus von Addionics die Batterieentwicklungszeit und optimiert die Elektrodendesigns für jede Batterieanwendung und jede Leistungsanforderung bei einer gleichzeitigen Senkung der Produktionskosten. Durch die Kombination dieser Vorteile können die Hersteller Hochleistungsbatterien zu niedrigeren Kosten pro kWh herstellen.

"Addionics befindet sich in einer spannenden Wachstumsphase und hat sich die prestigeträchtige BNEF-Auszeichnung redlich verdient", kommentiert Dr. David Deak, President bei Marbex LLC und Board Director bei Addonics. "Der physikalische Ansatz der Batterieinnovation ist einzigartig und bietet ein enormes Potenzial für Anwendungen auf dem Massenmarkt eine Win-Win-Situation für Investoren, die ESG-Ziele unterstützen und die Elektrifizierung fördern wollen."

Im Januar 2022 hat Addionics eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 27 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Transaktion erhöhte die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 40 Millionen US-Dollar. Die Mittel werden eingesetzt, um das Team zu verstärken, die Produktentwicklung zu beschleunigen und mit Unterstützung von Addionics-Partnern darunter Automobilhersteller und führende Zulieferunternehmen die Voraussetzungen für die Vermarktung zu schaffen.

Über Bloomberg New Energy Finance

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) bietet einzigartige Analysen, Instrumente und Daten für Entscheidungsträger, die den Wandel im Energiesystem vorantreiben. Mit seiner umfassenden webbasierten Plattform hilft BNEF seinen Kunden, über Entwicklungen im gesamten Energiespektrum auf dem neuesten Stand zu bleiben. BNEF beschäftigt 200 Mitarbeiter in London, New York, Peking, Kapstadt, Hongkong, München, Neu-Delhi, San Francisco, São Paulo, Singapur, Sydney, Tokio, Washington D.C. und Zürich.

Über Addionics

Addionics unternimmt den nächsten Schritt in der Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge mit der Transformation der Batteriearchitektur durch den Einsatz intelligenter 3D-Elektroden. Die Kombination aus dem skalierbaren, kosteneffizienten Herstellungsverfahren des Unternehmens mit dessen KI-gestützter Optimierungssoftware steigert die Wirtschaftlichkeit und Leistung von Batterien mit jeder Art von Chemie ganz gleich, ob diese bereits vorhanden oder noch in Entwicklung sind. Auch in der Unterhaltungselektronik, der stationären Energiespeicherung, dem Luftfahrt- und Verteidigungssektor sowie medizinischen Geräten kann die Technologie von Addionics eingesetzt werden. Weitere Informationen unter www.addionics.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

