Nicht nur die rekordmässigen Windverhältnisse im ersten Quartal, auch die um ein Drittel erhöhte Sonneneinstrahulung im März, steigerten den Anteil der erneurbaren Eenrgien an der Stromerzueuung auf 47,9 %. Nettostromexporteur - mit 3 AKW's weniger, 19% weniger Gaskraftwerksproduktion.Beeindruckende Zahlen und was machten die Strompreise? Der durchschnittliche Großhandelsstrompreis in Deutschland betrug über die drei Monate 184,62 Euro/MWh. und lag damit deutlich über dem Wert des Vorjahres-Quartals von 49,59 Euro/MWh. Die höheren Preise liegen hauptsächlich in den, bereits in der zweiten Jahreshälfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...