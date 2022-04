München (ots) -- CHECK24 gewinnt in den Kategorien Vergleichsportal und Urlaubsbuchung- Service: Kostenlose Beratung und einfache Vertragsverwaltung im KundenkontoCHECK24 hat die beste App - zum vierten Mal in Folge. Das hat eine aktuelle Studie von ServiceValue in Zusammenarbeit mit FOCUS MONEY ergeben1). Nach der Auswertung der breit angelegten Befragung belegt die CHECK24-App in den Kategorien Vergleichsportale und Urlaubsbuchung den ersten Platz. Damit rangiert sie vor den Apps von Verivox und idealo. Bereits in den vergangenen Jahren wurde die CHECK24-App in unterschiedlichen Kategorien (Vergleichsportale, Finanzen) mit dem Prädikat "Beste App" ausgezeichnet.Das Beratungs- und Analyseinstitut ServiceValue befragte über 95.000 Nutzer*innen zu 553 Apps aus 53 unterschiedlichen Branchen. Die konkrete Fragestellung lautete: "Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit der Nutzung folgender Applikationen (Apps) als Smartphone-Dienst? Bitte beurteilen Sie aus eigener Erfahrung in den letzten zwölf Monaten." Die Auszeichnung "Beste App" erhielt die Anwendung mit dem höchsten Zufriedenheitswert innerhalb einer Branche.Mit Deutschlands bester Vergleichsportal-App Abschlüsse, Verträge und Buchungen verwaltenMit Deutschlands bester Vergleichsportal-App verwalten Nutzer*innen ganz einfach alle Abschlüsse, Buchungen, Verträge und Käufe in ihrem persönlichen, digitalen Kundenkonto. Preise und Konditionen vergleichen sie mit CHECK24 in Echtzeit. Die Vorteile der CHECK24-App im Überblick:- Bequemer, kostenloser Vergleich - immer und überall- Teilnahme an attraktiven Gutscheinaktionen- Das CHECK24 Punkte-Programm - mit der App vergleichen und extra punkten- Wichtige Nachrichten zu Buchungen, Abschlüssen und Verträgen jederzeit einsehen- Übersicht über alle Abschlüsse, Buchungen, Verträge und Käufe im persönlichen CHECK24-Kundenkonto- CHECK24 App für iOS (https://apps.apple.com/app/id719610089) und Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.check24.check24)Service für Kund*innen: kostenlose Beratung und Vertragsverwaltung im digitalen KundenkontoCHECK24 bietet an sieben Tagen die Woche persönliche Beratung per Telefon, Chat und E-Mail. Verbraucher*innen sehen und verwalten ihre Verträge im Kundenkonto. Diese und weitere kostenlose Serviceleistungen wissen über 15 Millionen Kund*innen zu schätzen.1) Quelle: https://servicevalue.de/ranking/apps-von-nutzern-empfohlen/ [8.4.2022]Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kund*innen sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Sie wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 350 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 300 Autovermietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher*innen kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Maria Trottner, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174, maria.trottner@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/5197784