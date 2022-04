In der verkürzten Kar-Woche (11.04. bis 14.04.2022) endet das Zeichnungsangebot für die neue fünfjährige S04-Anleihe (ISIN: DE000A3MQS49) erfolgreich für den FC Schalke 04 - mit einem Platzierungsergebnis von 31,6 Mio. Euro können die Königsblauen ihr anvisiertes Ziel von 10 bis 15 Mio. Euro deutlich übertroffen. Das Gesamtvolumen der Anleihe liegt bei 34,107 Mio. Euro und dient der Refinanzierung der Schalke 04-Anleihe 2016/23. Die neue Schalke 04-Anleihe 2022/27 notiert seit dem 14. April 2022 an der Börse Frankfurt und kann dort gehandelt werden.

Die Photon Energy N.V. hat in dieser Woche sowohl ihren Geschäftsbericht als auch den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Demnach erwirtschaftete das Unternehmen in 2021 einen Rekordumsatz von 36,359 Mio. Euro (+28,7 % im Jahresvergleich) sowie ein EBITDA von 9,584 Mio. EUR (+13,6 % im Jahresvergleich). Zudem hat Photon Energy nach eigenen Angaben in 2021 103,3 GWh Strom erzeugt (2020: 70,0 GWh) und somit erstmals die 100-GWh-Marke überschritten. Die The Grounds Real Estate Development AG hat die Werte ihrer Jahresprognose 2021 übertroffen und ...

