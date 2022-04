Mitten in der Corona-Pandemie hat Ex-Model Viktoria Lindner Mindsurance gegründet, eine B2B-Vermittlungsplattform für mentale Gesundheitsprogramme. Wir haben im t3n-Podcast mit ihr über ihre Gründungsreise gesprochen. "Ich bin durch Zufall in die Startup-Welt reingerutscht", sagt die studierte Psychologin Viktoria Lindner im t3n-Podcast. Mit Ende 20 kann sich Lindner bereits als Seriengründerin bezeichnen. Nachdem Lindner durch ihre Modelkarriere in ihrer Jugend viel gereist war, entschied sie sich für ein Psychologiestudium an der Universität Amsterdam. Danach arbeitete sie zunächst zwei Jahre als ...

