Astronominnen und Astronomen konnten in Archivdaten des Weltraumteleskops Hubble die Entstehung eines extrem alten schwarzen Lochs entdecken. Der Fundort am Nachthimmel überrascht. Dass es sich immer lohnen kann, Archivaufnahmen aufs Neue zu durchstöbern, beweist ein internationales Forschungsteam. Sie konnten in Daten des Weltraumteleskops Hubble ein Objekt namens GNz7q finden, dass bereits 750 Millionen Jahre nach dem Urknall aufgetreten sein soll. Das klingt nach einer langen Zeit, ist aber gemessen am Alter des Universums recht kurz. Eigentlich zu kurz, um supermassive...

