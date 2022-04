Rodenbach (www.anleihencheck.de) - Das erste Quartal 2022 war für Anleger eine große Herausforderung, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Aktieninvestoren hätten die erste Korrektur seit langem verkraften müssen, parallel dazu hätten sich aber auch Anleiheinvestoren mit einem schwierigen Umfeld konfrontiert gesehen. Insbesondere sei auf den US-Märkten im ersten Quartal zu beobachten gewesen, dass sich der breit gefasste Anleiheindex (S&P US Aggregate Bonds) mit -5,6 Prozent in US-Dollar sogar schlechter entwickelt habe als der breite Aktienindex (S&P 500) mit -4,6 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...