Israel hat bei einem Test Drohnen und Mörsergranaten mit einem Lasersystem abgewehrt. Auch in den USA wurden ähnliche Tests durchgeführt. Israel hat ein Hochleistungslasersystem zur Raketenabwehr getestet. Bei einer Reihe von Tests mit dem sogenannten "Iron Beam" seien Drohnen, Raketen und Mörsergranaten mithilfe eines Lasers abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Verteidigungsminister Benny Gantz sagte laut einer Mitteilung: "Heute ist es zum ersten Mal gelungen, mit einem in ...

