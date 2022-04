DJ FEIERTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen/15. April 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Bayer-Chef Baumann warnt vor Arzneimittel-Engpässen

Der Vorstandsvorsitzende der Bayer AG, Werner Baumann, hat vor Arzneimittel-Engpässen als Folge von Lieferproblemen durch den Ukraine-Krieg gewarnt. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte Baumann: "Wenn es zu neuen Unterbrechungen in den Lieferketten kommen sollte, könnte auch die Produktion von Medikamenten unter Druck kommen. Wir haben das ja bereits in der Pandemie erleben müssen." Lieferengpässe könnten Folgen für Produktionsabläufe haben und dann zu Problemen bei der Versorgung von Patienten führen, betonte er. Baumann erklärte zugleich, Bayer werde "jedenfalls alles in unserer Macht stehende tun, um das zu verhindern".

Mercedes-Betriebsrat fordert Elektromotoren-Produktion in Deutschland

Die Werke von Mercedes-Benz sind aus Sicht des Betriebsrats nicht ausreichend für die Wende zur E-Mobilität gewappnet. "Wir müssen in der Lage sein, noch schneller auf die steigende Nachfrage nach Elektroautos zu reagieren", sagt Michael Häberle, Betriebsratsvorsitzender des Stammwerks in Stuttgart-Untertürkheim und Mitglied des Aufsichtsrats, dem Nachrichtenmagazin Spiegel.

Pfizer, Moderna und J&J nehmen Impfstoff für Atemwegsvirus RSV ins Visier

Nach Covid-19 nehmen die großen Pharmakonzerne ein anderes Atemwegsvirus ins Visier, an dem in den USA jedes Jahr bis zu 500 Kinder sterben und das seit Jahrzehnten zu den häufigsten Ursachen für Krankenhausaufenthalte in dem Land gehört. Das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) befällt fast jeden irgendwann und verursacht bei den meisten Menschen leichte, erkältungsähnliche Symptome. Bei Säuglingen und älteren Erwachsenen kann es jedoch zu ernsten Gesundheitsproblemen wie Atembeschwerden und Lungenentzündung führen. RSV ist eine der letzten verbliebenen Kinderkrankheiten, gegen die es keinen zugelassenen Impfstoff gibt.

Thoma Bravo erwägt Konkurrenzofferte für Twitter - Zeitung

Dem Milliardär Elon Musk droht bei seinen Übernahmeplänen für Twitter offenbar Konkurrenz. Der Private-Equity-Investor Thoma Bravo arbeitet laut einem Zeitungsbericht an einem möglichen Angebot für den Kurznachrichtendienst. "Sie machen einen Vorstoß", sagte eine informierte Person über die Beteiligungsgesellschaft, die bereits Tech-Größen wie McAfee und Landesk besitzt, der New York Post.

Warren Buffett ist bester Gesundheit und hat keine Rücktrittspläne

Der Starinvestor Warren Buffett erfreut sich nach eigener Aussage bester Gesundheit und hat keine Pläne, als CEO von Berkshire Hathaway zurückzutreten. Der 91-jährige Buffett sagte in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem US-Moderator Charlie Rose, dass es ihm "nicht besser gehen könnte". Auf die Frage nach einem Nachfolger sagte Buffett, dass es bereits einen gäbe - eine offensichtliche Anspielung auf den Geschäftsführer von Berkshire Hathaway, Greg Abel. "Er wärmt sich nicht auf", sagte Buffett. "Ich mache immer noch Überstunden, aber ich bin da raus."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2022 11:30 ET (15:30 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.