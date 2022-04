Washington (ots/PRNewswire) -IDB Invest, bewertet mit Aa1/AA+/AAA, hat über eine dreijährige festverzinsliche Benchmark-Emission Mittel in Höhe von 1 Mrd. USD aufgenommen. Die Nachhaltigkeitsanleihe ist die erste Benchmark-Anleihe der IDB Invest im Rahmen ihres neuen globalen Emissionsprogramms.Die dreijährige Anleihe wird mit einem jährlichen Kupon von 2,625 % verzinst und notiert bei Mid-Swaps plus 32 Basispunkten, d.h. 3 Basispunkte unter den anfänglichen Preisüberlegungen (IPT) und 20,4 Basispunkte über der dreijährigen US-Staatsanleihe. Bank of Montreal, Citigroup, Daiwa, Deutsche Bank und Goldman Sachs fungierten als Joint Bookrunners.An der Transaktion beteiligten sich 51 Investoren aus der ganzen Welt mit Aufträgen im Gesamtwert von über 1,7 Mrd., dem bisher größten Auftragsbuch für eine IDB-Invest-Anleihe.Zentralbanken machten 71 % aus, gefolgt von Vermögensverwaltern (15 %), Banken (7,0 %) und Versicherungen/Pensionsfonds (7,0 %). Die Investorenbasis umfasste Amerika (37 %), Asien (34 %) und EMEA (29 %).Investor Distribution finden Sie hierInformationen zu IDB Invest finden Sie hieranaluciae@iadb.orgPressekontakt:Ana Lucia Escuderoanaluciae@iadb.orgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1797515/IDB_Invest.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpgOriginal-Content von: IDB Invest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135521/5198006