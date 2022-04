Die Märkte gönnen sich jetzt erst einmal vier Tage Pause. Kurz zuvor kam es aber noch einmal zu so mancher Überraschung, was wiederum enorme Kursbewegungen auslöste. Dabei war es wieder einmal Tesla-Chef Elon Musk, welcher gestern für die wohl größten Schlagzeilen sorgte.Nachdem Musk sich kürzlich bereits 9 Prozent an Twitter (US90184L1026) gesichert hat, will er den Kurznachrichtendienst nun wohl komplett übernehmen. Das ist zumindest Dokumenten der US-Börsenaufsicht SEC zu entnehmen. Satte 41,4 Milliarden USD bietet der Tesla-Chef ...

