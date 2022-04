Der Mercedes-Benz EQS ist ein Elektroauto für höchste Ansprüche, das in vielen Bereichen Maßstäbe setzt. Wir waren zwei Wochen mit dem Luxusstromer aus Stuttgart unterwegs. Die deutschen Autobauer haben sich mit der Elektromobilität lange Zeit schwergetan. Zu lange hielt man am Verbrennungsmotor fest, von dem sich einige Hersteller bis heute nicht lossagen wollen. Auch bei Mercedes-Benz hat es eine ganze Weile gedauert, bis Schwung in die Elektrifizierung der Modellpalette kam. Doch inzwischen stehen die Stuttgarter gut da: Zwar basieren EQA, EQC, EQB und EQV ...

Den vollständigen Artikel lesen ...