Nur abseits der Börse könne Twitter sein Potenzial als Plattform für Redefreiheit entfalten, sagt Tesla-Chef Elon Musk. Der Milliardär will den Dienst übernehmen - steht jedoch trotz seines Reichtums vor hohen Hürden. Eine davon stellte Twitter auf. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, will Twitter kaufen - doch es ist fraglich, ob seine Übernahmeattacke gelingt. Der Tesla-Chef ist darauf angewiesen, dass genug Anteilseigner ihm ihre Aktien zum angebotenen Preis von 54,20 Dollar abtreten. Twitter setzte sich am Freitag zur Wehr. Die Gegenmaßnahme sieht vor, dass andere Aktionäre zusätzlich Anteile günstig kaufen können, wenn ein ...

