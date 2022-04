Die LKW- und Bus-Sparte des Autobauers, die im Dezember ihren Börsengang feierte, wurde in der vergangenen Woche von zahlreichen Analysten auf Herz und Nieren geprüft. Dabei haben sich die Experten auf Kursziele festgelegt, die es in sich haben. So beispielsweise auch die Analysten vom Analysehaus Jefferies…

Nach einer Investoren- und Analystenveranstaltung von Daimler Truck in den USA haben die Experten ihre Einschätzung zu Daimler Truck noch einmal bekräftigt. Analyst Himanshu Agarwal vertraut dabei auf Aussagen von Aufsichtsratmitgliedern, die für die Zukunft deutlich höhere Preise für selbstfahrende LKW in Aussicht gestellt haben.

Dementsprechend bleiben die Experten von Jefferies bei ihrer klaren Kaufempfehlung. Besonders bemerkenswert dabei ist das ausgegebene Kursziel. Denn die Analysten sehen Daimler Truck erst bei Kursen von 40 Euro als fair bewertet an. Das würde aus heutiger Sicht einem Aufwärtspotenzial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...