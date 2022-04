Für 50 US-Dollar pro Jahr will Somnium Space seinen Nutzerinnen ermöglichen, einen lebensechten Avatar für den Fall ihres Todes in einer VR-Welt zu speichern. Das Metaverse ist noch gar nicht da und dennoch mangelt es nicht an abenteuerlichen Angeboten für das Internet der Zukunft. Zum Beispiel eine 3D-Welt, in der Avatare von verstorbenen Menschen mit ihren Verwandten und Freunden sprechen können. Somnium Space heißt das Startup, das diese Welt entwickelt. Sie lässt sich bereits jetzt per VR-Headset erkunden und basiert, na klar, auf einer Blockchain...

