Kommunen in Hessen/Brandenburg rechnen mit 3.500 Euro pro ukrainischem Flüchtling monatlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Kommunen in Hessen und Brandenburg rechnen mit monatlichen Ausgaben von durchschnittlich 3.500 Euro pro ukrainischem Flüchtling. In einem Positionspapier der drei hessischen Kommunalverbände, das der "Welt am Sonntag" vorliegt, heißt es: "Städte, Landkreise und Gemeinden in Hessen setzen einen Forderungsbetrag gegenüber dem Bund von 3.500 Euro pro Flüchtling und Monat an." Dieser decke "in angemessener Weise Aufnahme, Unterbringung, Sprachförderangebote etc. ab".

Der Hessische Städtetag teilte "Welt am Sonntag" mit, die Berechnung beruhe auf den Durchschnittswerten der Flüchtlingsaufnahme 2019. Der Verband gehe von 75 Euro täglich für "Unterbringung, Verpflegung, Betriebskosten" pro Person aus. 25 Euro fielen für "psychosoziale Betreuung" an, 15 Euro für "Sozialarbeit" und 10 Euro für "Sicherheitsdienst". Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hatte kürzlich monatliche Kosten von 2.500 Euro genannt.

