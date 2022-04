Die DocuSign-Aktie (WKN: A2JHLZ) kann etwas von sich behaupten, das momentan nur auf wenige Growth-Aktien zutrifft: Sie ist in Summe sehr erfolgreich. Seit meinen zugegebenermaßen etwas glücklichen Käufen in der Nähe des Tiefpunktes befinde ich mich 40 % im Plus. Das ist eine starke Performance, wobei es eher Wochen oder Monate sind, die ich diese Aktien halte. Der Erfolg der DocuSign-Aktie mag kurzfristig orientiert bemerkenswert sein. Aber er ist langfristig eher eines für mich: ein Vorgeschmack. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...