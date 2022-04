Wir befinden uns zugegebenermaßen gerade erst im Jahr 2022, wo jetzt einige Themen besonders relevant sind. Natürlich die Inflation als Evergreen und die Möglichkeit steigender Zinsen. Aber auch die DAX-Dividendensaison steht jetzt in den Startlöchern und scheint in diesem Jahr besonders vielversprechend zu sein. Wer jetzt auf das Jahr 2023 schielt, der verpasst das Beste? Ja, möglicherweise schon. Aber trotzdem gibt es eine erste Prognose, was das nächste Börsenjahr so bringt. Angst ist dabei ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...