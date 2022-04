Warren Buffett hat einen einfachen Rat für Investoren: Kaufe Aktien, deren Geschäftsmodell du auch verstehst. So weit, so gut und auch verständlich. Oder etwa doch nicht? Es gehört eine ganze Menge dazu, ein Geschäftsmodell zu verstehen. Riskieren wir heute daher einen Blick darauf, was Warren Buffett damit meint, wenn er diesen Hinweis gibt. Foolishe Investoren wissen, dass es nicht nur um die derzeitige operative Basis geht. Wobei auch das natürlich wichtig ist. Warren Buffett: Verstehe jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...