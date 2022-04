Investieren wie Warren Buffett: Wenn es um das erfolgreiche Geldanlegen geht, das das Orakel von Omaha beherrscht, so können wir an viele Dinge denken. Betrachte das Unternehmen, nicht den Aktienkurs. Oder kaufe einen Dollar für 50 Cent. Beides in Kombination zeigt, dass der Starinvestor eben gerne Qualität zu einem guten Preis kauft. Wie zuletzt offenbar das eine oder andere Mal. Auch wenn Warren Buffett im Moment eher sehr aktiv ist, so können wir seinen Erfolg auf vier Worte herunterbrechen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...