In 3 Sätzen United Parcel Service baut sein Geschäft weiter aus. Chevron kann auch dann noch gut abschneiden, wenn die Öl- und Gaspreise nur noch halb so hoch sind wie jetzt. Inflation und eine mögliche Rezession sind für Procter & Gamble und Coca-Cola kein Problem. Warren Buffett sorgte am Donnerstag für Schlagzeilen, als Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) eine Beteiligung an HP im Wert von rund 4,2 Mrd. US-Dollar bekannt gab. Buffett war in letzter Zeit auf Einkaufstour - er stockte Berkshires Beteiligung ...

