Das IPO der Immobilien-Schwarmfinanzierungsplattform Engel & Völkers Digital Invest nimmt weiter Formen an. Beim für Anfang Mai geplanten Börsengang strebt das Unternehmen eine Bewertung im mittleren zweistelligen Millionenbereich an. Die frischen Mittel sollen insbesondere die internationale Expansion finanzieren.Beim Börsengang sollen 450.000 Aktien zwischen 13,50 und 14,50 Euro platziert werden. Am oberen Ende der Preisspanne und bei voller Ausschöpfung der Platzierungsreserve hätte das IPO ein ...

