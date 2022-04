ROUNDUP: BVB und Teenager Rothe wie im Rausch - Rose: 'Das hat Spaß gemacht'

DORTMUND - Nach dem berauschenden Auftritt eine Woche vor dem Liga-Hit beim FC Bayern strahlte Trainer Marco Rose über das ganze Gesicht. "Tolles Wetter, tolle Stimmung, das hat Spaß gemacht und wer großartig. Ein tolles Gefühl, dass die Leute so glücklich nach Hause gehen", sagte der Coach nach dem 6:1 (5:0) von Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg: "Über einzelne Spieler zu reden, macht heute gar keinen Sinn. Außer über Tom Rothe, und der will das nicht."

ROUNDUP: Tech-Milliardär Musk versucht Twitter-Übernahme - Firma wehrt sich

SAN FRANCISCO - Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, will Twitter kaufen - doch es ist fraglich, ob seine Übernahmeattacke gelingt. Der Tesla -Chef ist darauf angewiesen, dass genug Anteilseigner ihm ihre Aktien zum angebotenen Preis von 54,20 Dollar abtreten. Twitter setzte sich am Freitag zur Wehr.

Deutsche-Bank-Vize von Rohr warnt vor zu strenger Bankenregulierung

BERLIN - Deutsche-Bank-Vize-Chef Karl von Rohr hat die Politik davor gewarnt, Eigenkapitalregeln für Banken angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Situation strenger zu gestalten. "Jetzt manche dieser Instrumente noch zu verschärfen, halten wir nicht für sinnvoll", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Man dürfe gerade in der aktuellen Situation nicht die Balance verlieren.

'Bild': BVB-Stürmer Haaland zieht es zu Manchester City

BERLIN - Borussia Dortmunds Jungstar Erling Haaland soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung (Samstag) nach Ende der Bundesliga-Saison zum englischen Fußballmeister Manchester City wechseln. Trainer Pep Guardiola wolle neue Reize im Kader setzen und plane deshalb mit dem 21 Jahre alten Norweger. Allerdings müssten Haalands Berater Mino Raiola und sein Vater Alf-Inge Haaland ihre finanziellen Forderungen noch deutlich zurückschrauben. Man City ist derzeit Spitzenreiter der Premier League. In der Champions League steht der Verein im Halbfinale.

TV-Quoten: ZDF-Krimi 'Wilsberg' dominiert



BERLIN - Die ZDF-Krimireihe "Wilsberg" war am Samstagabend zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr mal wieder unschlagbar. 5,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten die neue Episode "Ungebetene Gäste" ein. Der Marktanteil lag bei 21,8 Prozent. In der ARD sahen 4,07 Millionen die Quizshow "Wer weiß denn sowas XXL" mit Moderator Kai Pflaume. Die Einschaltquote betrug 17,5 Prozent.

Flughafensprecherin: Erstmals mehr als 70 000 Passagiere am BER

BERLIN - Am Hauptstadtflughafen BER sind nach Angaben einer Sprecherin erstmals seit Eröffnung mehr als 70 000 Passagiere innerhalb eines Tages angekommen oder losgeflogen. Am Karfreitag seien 73 000 Fluggäste gezählt worden, sagte eine Sprecherin am Samstagmorgen. "Das sind etwa zwei Drittel der Passagierzahlen, die im Vor-Corona-Jahr an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld an einem Spitzentag gezählt wurden." Bis zum Ostermontag rechne sie mit einem weiterhin großen Andrang in beiden Terminals. "Die Ferienrückreisewelle wird am nächsten Wochenende erwartet." Probleme habe es nicht gegeben. "Bisher lief es normal", sagte die Sprecherin. Der Flughafen BER war im Herbst 2020 eröffnet worden.

Kassen fordern Mehrwertsteuersenkung bei Medikamenten



BERLIN - Die gesetzlichen Krankenkassen fordern eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Medikamente. "Für Grundnahrungsmittel wie Brot und Butter werden 7 Prozent Mehrwertsteuer berechnet, für oftmals lebenswichtige Medikamente müssen die Krankenkassen dagegen die vollen 19 Prozent bezahlen. Das ist schlicht nicht nachvollziehbar", sagte Stefanie Stoff-Ahnis, Vorstand des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Eine Absenkung wäre ein klares sozialpolitisches Signal und würde die Beitragszahler um rund 6 Milliarden Euro im Jahr entlasten.

ROUNDUP: Sonnenblumenöl wird Mangelware bleiben



MÜNCHEN - Für Verbraucher, Gastronomie und Lebensmittelhersteller wird Sonnenblumenöl wegen des Ukraine-Kriegs auf absehbare Zeit Mangelware bleiben. Da die Ukraine der größte Lieferant ist, erwarten Fachleute vorerst keine Verbesserung der Situation. Große Unternehmen wie McDonald's haben deswegen bereits ihre Speiseölmischung für die Zubereitung von Pommes frites geändert.

Preise für Dachziegel ziehen spürbar an



KÖLN/BERLIN - Eine anhaltend hohe Nachfrage, ein begrenztes Angebot und erheblich gestiegene Energiekosten führen nach Branchenangaben zu deutlich höheren Preisen für Dachziegel. Laut dem Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) in Köln hat es schon zu Jahresbeginn eine spürbare Preiserhöhung gegeben. Bis Mai seien weitere Preisaufschläge zu erwarten, so dass Tondachziegel dann 30 bis 40 Prozent teurer als zum Ende des vergangenen Jahres sein könnten.

Deutsche Fischer wegen hoher Spritpreise weiter unter Druck

HAMBURG - Die Situation der Fischerei an der deutschen Nord- und Ostseeküste ist wegen der hohen Dieselpreise weiter angespannt. Verbesserung gebe es bislang nicht, sagte der Generalsekretär des Deutschen Fischerei-Verbandes, Peter Breckling, auf Anfrage. Kaum ein Betrieb könne mit ausreichenden Erträgen fischen. Wie viele Betriebe in den vergangenen Wochen aufgegeben haben, lässt sich demnach nur schwer beziffern. Neben den Insolvenzen gebe es vielfach Fälle, in denen schon Substanz verbraucht worden sei. Manche Fischer hätte etwa Lebensversicherungen für die Altersversorgung gekündigt, um sie in den Betrieb zu stecken. Die Lage sei nach wie vor prekär.



Weitere Meldungen



-Verband: Neues Gesetz rettet 40 Millionen männliche Küken im Jahr -Brexit und Covid bringen britische Sprachschulen in Existenznot -Toter durch Hygienemängel in Betrieb - Bakterien in Gurkenscheiben -Sri Lanka beschränkt an Tankstellen Benzin und Diesel -Deutsche Bahn: Zugbetrieb läuft planmäßig

-Dönerpreise steigen deutlich - Imbissbesuche werden teurer -Caritas: Pflegedienste reduzieren wegen hoher Spritpreise Leistungen -ROUNDUP: Chinas bisher längste Raumfahrtmission erfolgreich beendet -Nasa bricht Boden-Test von Mond-Raketensystem erneut ab -Bahn erwartet für Ostermontag nochmal viele Reisende

-DIHK fordert Nachbesserungen bei Paket zum Ökostrom-Ausbau -Industrieberater werben für Nachhaltigkeit und Regionalisierung°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/he



DE0005493092, US5801351017, US88160R1014