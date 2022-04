Baden-Baden (ots) -73 Prozent der Bürger:innen sorgen sich um deutsche WälderRepräsentative "infratest dimap"-Umfrage im Auftrag des SWR / multimedialer Themenschwerpunkt unserwasser / Ergebnisse unter daserste.de/unser-wasserEine repräsentative "infratest dimap"-Umfrage im Auftrag des SWR ergab: Weit mehr als die Hälfte aller Bürger:innen hat Sorge vor der Klimaerwärmung und der damit verbundenen Trockenheit. Befragt wurden über 1.200 Wahlberechtigte in Deutschland im April 2022. Ganz oben steht die Sorge, dass der Wald bald Schaden nimmt (73 %), danach die Landwirtschaft (64 %) und die Gewässer (62 %). Bei der Trinkwasserversorgung sind es 54 % aller Befragten; 45 % machen sich keine Sorgen über die Versorgungssicherheit.unserWasserSchwindende Wasservorräte, zunehmende Trockenheit: Auch in Deutschland wird Wasser knapper. Der ARD-Themenschwerpunkt unserWasser nimmt den Verteilungskampf ums Wasser in den Fokus. Vollständige Testergebnisse, Statements zur Umfrage und ein vielfältiges Multimediaangebot zum Thema unserWasser unter: daserste.de/unserwasserWeitere Infos unter:SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterFotos über www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22881, grit.krüger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5198690