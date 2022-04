Europa genießt noch den Ostermontag, da öffnen Tokio und New York bereits wieder ihre Börsen-Pforten. DAX und Co müssen in der neuen Woche mit großen Unsicherheiten klarkommen. Die ersten zwei DAX-Werte starten in die Berichtssaison. Doch der Ukraine-Krieg und seine wirtschaftlichen Auswirkungen bleiben maßgeblich richtungsgebend. Der Wochenausblick. Am Gründonnerstag war der DAX zum Ende einer verkürzten Handelswoche mit leichten Gewinnen auf 14.163 Punkte in die Osterpause gegangen. So konnte ...

