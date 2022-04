Ich würde behaupten, dass jeder, der Aktien erwirbt, dies aus einem ganz bestimmten Grund macht. In aller Regel sicherlich, um mit seinem Investment eine ordentliche Rendite zu erwirtschaften. Doch unter den Anlegern gibt es riesengroße Unterschiede, wie sie dabei vorgehen. Während die einen nämlich auf den schnellen Gewinn aus sind, gehen die anderen die Sache wesentlich geruhsamer an. Und so kommt es, dass einige relativ häufig mit eventuell sehr riskanten Titeln spekulieren. Doch es gibt glücklicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...