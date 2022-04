Der Goldpreis trotzt auch am Ostermontag allen widrigen Begleitumständen. Egal ob starker US-Dollar oder steigenden Renditen der US-Staatsanleihen. Nichts scheint aktuell den Goldpreis aufhalten zu können. Am Montagvormittag nähert sich der Goldpreis der Marke von 2.000 Dollar. Betrachtet man sich die Charts vieler Minenaktien, dann lässt sich eigentlich nur ein Schluss ziehen: Die Rally geht weiter.Natürlich sollte man immer einen kühlen Kopf behalten und auch in einer solchen Phase nicht in Euphorie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...