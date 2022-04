DJ FEIERTAGS-ÜBERBLICK Unternehmen/17. und 18. April 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Bank of America schneidet in 1Q besser ab als erwartet

Die Bank of America erzielte im ersten Quartal Bank Einnahmen von 23,2 Milliarden Dollar. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum waren es 22,8 Milliarden Dollar. Netto verdiente das Geldinstitut 7,1 (Vorjahr: 8,1) Milliarden Dollar. Je Aktie betrug das Ergebnis 80 (86) Cent. Analysten hatten die Einnahmen nach Angaben von Factset auf 23,1 Milliarden Dollar und das Ergebnis je Aktie auf 75 Cent geschätzt.

Automobilwoche: Tesla in Grünheide hinkt Erwartungen hinterher

Tesla wird in der neuen Fabrik in Grünheide bis Jahresende voraussichtlich nur rund 30.000 Fahrzeuge fertigen, wie die Automobilwoche unter Berufung auf interne Berechnungen aus Unternehmenskreisen berichtet. Die Fabrik sei in der ersten Ausbaustufe für jährlich 500.000 Fahrzeuge ausgelegt.

Richter stuft folgenschweren Tweet Musks zu Tesla als "falsch und irreführend" ein

Ein US-Richter hat einen folgenschweren Tweet des Tesla-Gründers Elon Musk zum Rückzug seines Unternehmens von der Börse als "falsch und irreführend" eingestuft. Wie aus am späten Freitagabend bei Gericht eingereichten Dokumenten hervorgeht, kam der Bundesrichter Edward Chen in einer unveröffentlichten Teilentscheidung im Verfahren zwischen dem Elektroautokonzern und Investoren zum Ergebnis, dass Musk 2018 "leichtfertig und in vollem Bewusstsein" falsche Tatsachen verbreitet habe.

Verizon Communications erhöht Mindestlohn auf 20 Dollar je Stunde

Verizon Communications Inc. will den Mindestlohn für neue Mitarbeiter auf 20 Dollar pro Stunde anheben. Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, soll der neue Mindestlohn für Mitarbeiter im Kundenservice sowie für Mitarbeiter im Einzelhandel und im Innendienst gelten, "wenn Grundgehalt und Zielprovision kombiniert werden".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2022 12:21 ET (16:21 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.