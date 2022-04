Nach 183 Tagen auf der noch unvollendeten Raumstation Tiangong sind eine Taikonautin und zwei Taikonauten, so werden chinesische Astronauten international bezeichnet, wieder unversehrt auf die Erde zurückgekehrt. Die Mission Shenzhou XIII war Chinas zweite bemannte Mission zu Tiangong und zugleich die bisher längste All-Mission Chinas überhaupt. Die Rückkehrer landeten am Samstagvormittag sicher und planmäßig in der Wüste der Inneren Mongolei. Der Rückflug hatte damit rund neun Stunden gedauert. Chinesin erste Weltraumspaziergängerin der Volksrepublik Neben dem Rekord des längsten All-Aufenthalts darf ...

