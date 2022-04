Q4 Inc. (TSX: QFOR), eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, gab heute bekannt, dass CFO Ryan Levenberg, am 31. Mai 2022 von seiner Position zurücktreten wird. Das Unternehmen dankt Ryan Levenberg für seine Führungsleistung in den letzten sieben Jahren, die sich auf die Bereiche Finanzierung, Akquisitionen und den kürzlichen Börsengang erstreckte.

Q4 freut sich außerdem bekannt geben zu dürfen, dass Donna de Winter, Chief Operating Officer bei Q4 seit Januar 2019 mit über 20 Jahren finanzieller Führungserfahrung im Technologiesektor, die Rolle als Chief Financial Officer zwischenzeitlich übernehmen wird. Vor Q4 fungierte Donna de Winter als CFO bei Vision Critical (jetzt Alida) und als CFO bei Varicent, wo sie den Verkauf an IBM leitete. Ferner war de Winter Mitglied des Boards von Tealbook, einem in Toronto ansässigen Technologieunternehmen.

"Ryan war ein unermüdlicher Partner während der unglaublichen Wachstums- und Transformationsphase, die Q4 in den letzten sieben Jahren erlebt hat, und die letztlich zu unserem Börsengang führte", sagte CEO und Gründer Darrell Heaps. "Wir danken Ryan für seine beträchtlichen Beiträge und wünschen ihm alles Gute. Wir freuen uns darauf, von Donnas einschlägiger Erfahrung als finanzielle Führungskraft in sowohl privaten als auch börsennotierten Unternehmen zu profitieren, während wir unserem Ziel, die größte Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform der Welt zu werden, entgegenstreben."

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Marken der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter q4inc.com

