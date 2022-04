Ehemalige Führungskraft von BlackRock soll globales Wachstum in der gesamten Plattform von True für Personaldienstleistungen und -technologien vorantreiben

True, die wachstumsstärkste globale Plattform für innovative Talentmanagementprodukte und -dienstleistungen, gab heute bekannt, dass Kate Vanek zum General Manager, International, ernannt worden ist. Vor ihrer Tätigkeit für True war Kate Vanek bei BlackRock, wo sie als CFO für die EMEA-Region und als COO für globale Finanzen zuständig war.

In ihrer neuen Rolle wird Vanek eng mit der globalen Führungsspitze von True zusammenarbeiten, um das internationale Geschäft der Suche nach Führungskräften und die breitere Plattform für Talentmanagementprodukte und -dienstleistungen, darunter Thrive, Synthesis und AboveBoard, zu verbessern und zu erweitern. Vanek übt ihre Tätigkeit in London aus und beaufsichtigt das internationale Geschäft in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik, zu dem heute die True-Niederlassungen in Amsterdam, Berlin, Dubai, London, Melbourne, Shanghai, Singapur, Stockholm, Sydney und Tel Aviv gehören.

"Kate besitzt eine Leidenschaft für Talentmanagement und einen dynamischen, inspiratorischen Führungsstil", erklärte Joe Riggione, Mitbegründer und Co-CEO von True. "Sie erzielt Spitzenleistungen und kombiniert ihre persönliche und geschäftliche Erfahrung, um Menschen und komplexe globale Organisationen miteinander in Verbindung zu bringen. Sie ist eine eindrucksvolle Führungskraft mit einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte, und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass sie zu uns gekommen ist."

"Ich freue mich sehr, in dieser Zeit des Geschäftsausbaus zu True zu kommen und dem Unternehmen bei der Umsetzung seiner Vorstellungen einer globalen Talentmanagement-Firma der Zukunft helfen zu können", so Kate Vanek. "Die spezielle Kultur von True und sein Engagement für seine Beschäftigten, kombiniert mit seinen erstklassigen Kompetenzen bei der Vermittlung von Führungskräften und einer hochmodernen Plattform, machen dieses Unternehmen zu einem Arbeitsplatz, den ich mir nicht besser vorstellen könnte."

"Kate Vaneks Erfahrung im strategischen Geschäftsaufbau ist eine hervorragende Voraussetzung für die Ausweitung unseres globalen Angebots, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, die sich bei der Personalsuche auf die Expertise von True und auf seine Plattform verlassen, wenn es um Wachstum und Erfolg geht", sagte Brad Stadler, Mitbegründer und Co-CEO von True.

Kate Vanek, Trues General Manager, International

Kate Vanek verfügt über reichhaltige und vielfältige Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Geschäftsbetrieb, Fusionen und Übernahmen, Investorbeziehungen, DE&I-Initiativen sowie Entwicklung von Führungsarbeit. Sie hat in Führungsrollen in diversen Branchen globale Teams geleitet, darunter Finanzdienstleistungen, Datenwissenschaft, Verbraucherverhaltensmessung und Industriesegmente.

ÜBER TRUE

True ist eine Plattform von Produkten und Dienstleistungen, die intelligentes Talentmanagement verbessern:

True Search

Globale Rekrutierung von Aufsichtsratsmitgliedern, Top-Führungskräften, Vizepräsidenten, Direktoren und anderen strategischen Mitarbeitern, mit speziellem Fokus auf Investment-Firmen, deren Portfoliounternehmen sowie börsennotierte Unternehmen, die transformatives Wachstum anstreben.

Thrive

Kooperative Software für Talentbeziehungsmanagement und Informationdienste in Echtzeit für Personalberatungsfirmen, hausinterne Personalsuche und VC/PE-Firmen, die bessere Personalentscheidungen treffen möchten.

Synthesis

Ein mehrschichtiger Ansatz zur Bewertung und Weiterentwicklung der Führungsarbeit, bei der die Bewertungsmethoden von Elite-Militäreinheiten, Führungskräfte-Coaching und agile Methodikprinzipien miteinander kombiniert werden.

AboveBoard

True war ein Mitbegründer von AboveBoard, einer auf Vielfalt fokussierten Startup-Firma, die beispiellose Lösungen in den erfolgskritischen Bereich der Steigerung des Anteils von Frauen und farbigen Mitarbeitern in Führungsrollen einbringt. Mit der Zweiweg-Plattform von AboveBoard erhalten Mitglieder einzigartige Einblicke in Hunderte von Möglichkeiten, während Unternehmen Zugang zu qualifizierten KandidatInnen erhalten.

True Equity

True Equity bietet Exposition zu hochwertigen Risiko- und Wachstumskapitalinvestitionen. Als wertsteigernder Talentpartner tätigt True Equity direkte Investitionen neben erstklassigen Anlegern. Der True Equity Fund I nimmt an Investitionsrunden der Serien A und B teil, während der True Equity Fund II sich auf Unternehmen im Risiko- und Wachstumskapitalstadium konzentriert.

Vera

Vera ist eine Gruppe von Investment-Fonds, die außergewöhnliche Unternehmer und Firmen unterstützt, welche sich auf die Veränderung unserer aller Zunkunft durch Technologie in der Vorgründungs-, Gründungs-, Früh- und Spätphase konzentrieren.

