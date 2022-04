Stuttgart, Deutschland (ots) -Spontanausflug am Wochenende, Mini-Urlaub und große Fahrt: Radtouren können alles sein. Und seit man sich obendrein aussuchen kann, ob man sportliche Höchstleistungen vollbringen will oder es selbst auf anspruchsvolleren Touren mit etwas Elektrounterstützung lieber lockerer angehen lässt, ist die Fangemeinde noch größer geworden. Deshalb hat das Magazin outdoor in einem Sonderheft "Deutschlands schönste Radtouren" zusammengestellt. Es ist ab heute im Handel erhältlich oder online unter shop.motorpresse.de. Dort kann auch die E-Paper-Ausgabe bestellt werden."Zu den Highlights der Ausgabe gehören sicher die vielen Tourenreportagen, zum Beispiel über den 450 Kilometer langen Königssee-Bodensee-Radweg, für den man sportliche vier oder genießerische neun Tage einplanen kann", sagt outdoor-Chefredakteur Alex Krapp. "Immerhin kommt man zwischendurch an weiteren wunderschönen Seen vorbei, darunter der Chiem- und der Tegernsee." Auch der Bericht über die etwa 200 Kilometer des neuen "Geo-Radweg Altmühltal" entlang von Auen und Felsformationen macht sofort Lust darauf, unterwegs zu sein. Eher noch ein Geheimtipp sind die Haßberge zwischen Würzburg und Bamberg mit ihren sanften Hügeln, für die outdoor gleich vier Erkundungstouren vorstellt. Vier weitere Tages- beziehungsweise Wochenendtouren bietet das Heft für die ebenso idyllische Pfalz.Alle Berichte werden durch eine ausführliche Beschreibung der Etappen abgerundet inklusive Links, mit denen sich die GPS-Daten der Touren herunterladen lassen. Das gilt auch für die ambitionierten Routen jenseits von Deutschland: Den Alpencross über Fernpass, Timmelsjoch und Meran zum Gardasee sowie die Abenteuerfahrt quer durch Österreich. Wer es gemächlicher mag, findet zehn Vorschläge für kleinere Touren im Umland deutscher Großstädte sowie Impressionen aus dem Ruhrgebiet und vom Elberadweg in Sachsen.Ergänzt werden die aufwendig bebilderten Tourenbeschreibungen durch einen großen E-Bike-Berater und viele Serviceartikel zu empfehlenswerter Kleidung und Ausrüstung, insbesondere auch für den Bikepacking-Trend, zu Tipps und Tricks rund um Navi-Apps sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Wartung des Rades und kleinere Reparaturen. Mit diesen Infos können sich auch Menschen aufs Rad wagen, die den Spaß daran gerade erst entdecken oder zumindest zum ersten Mal auf eine längere Tour gehen wollen.Mehr Infos rund ums Rad, aufwendige Produkttests und Hintergrundberichte zum Thema Nachhaltigkeit gibt es darüber hinaus auf der Website outdoor-magazin.dePressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / FacebookOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, OUTDOOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133397/5199256