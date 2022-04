Hamburg (ots) -- Das RESPEKT-Magazin informiert seine Leser:innen über die Nachhaltigkeitsaktivitäten von toom und bietet konkrete Handlungsempfehlungen, wie man selbst zum Wandel beitragen kann.- RESPEKT ist das zweite Nachhaltigkeitsmagazin, das GEO in Kooperation mit einem Unternehmen verlegt. Das Produkt entstand in Zusammenarbeit von GEO und der Agentur WILDYARD.GEO hat gemeinsam mit der Kölner Baumarktkette toom ein Nachhaltigkeitsmagazin entwickelt und herausgebracht. Seit dem 16. April ist das Printprodukt in den mehr als 300 Märkten in Deutschland erhältlich. RESPEKT ist das zweite Nachhaltigkeitsmagazin, das GEO in Kooperation mit einem Unternehmen verlegt.Die Kooperation mit toom ist Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von GEO: Neben eigenen Aktivitäten wie der Umstellung auf Recyclingpapier oder Klimaneutralität stellt die Marke ihr Wissen und kommunikatives Handwerkszeug auch anderen Akteuren zur Verfügung, die sich für das Thema Nachhaltigkeit einsetzen. toom baut seit vielen Jahren sein nachhaltiges Sortiment kontinuierlich aus, so verzichtet der Baumarkt beispielsweise seit 2015 auf den Verkauf von Glyphosat und vieler weiterer insektenschädlicher Pestizide, um die heimische Artenvielfalt zu erhalten. Bei der Umsetzung des Magazins war es beiden Partnern wichtig, dass die GEO-Journalist:innen die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Beweggründe dieses unternehmerischen Handelns beleuchten - mit einem journalistischen und ungetrübten Blick von außen.Das Thema Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig, doch viele wissen angesichts der zahlreichen Herausforderungen - Energieknappheit, Klimawandel, Artensterben, Umweltverschmutzung, soziale Verantwortung - nicht, wo sie anfangen sollen. Das Magazin RESPEKT greift diese Themen auf und bietet konkrete Orientierungshilfen. Es liefert auf 52 Seiten konkrete Tipps zum insektenfreundlichen Garten und Balkon oder zum Energiesparen und bietet Hintergrundinformationen zu Nachhaltigkeitsfragen, etwa warum Moore wichtig fürs Klima sind. Vor allem aber soll es Lust machen, sich für den Planeten, für Tiere und Pflanzen und für die Mitmenschen zu engagieren.Das 52 Seiten starke Magazin wurde im GEO innolab konzipiert. Produziert wurde es von der Agentur WILDYARD, die in enger Abstimmung mit GEO die Beiträge recherchiert und geschrieben hat und auch für die Gestaltung verantwortlich ist.Margitta Schulze Lohoff, Leiterin des GEO innolab und Verantwortliche für die Konzeption und redaktionelle Projektleitung des RESPEKT-Magazins: "GEO berichtet nicht nur über Nachhaltigkeit, wir setzen uns auch aktiv dafür ein. In dem wir etwa unseren eigenen CO2-Fußabdruck verringern - aber auch mit Projekten wie diesem. Zusammen mit toom können wir noch mehr Menschen für Nachhaltigkeit begeistern. Wir erreichen Zielgruppen, die andere Lesegewohnheiten haben als unsere Magazin-Leser:innen. RESPEKT ist daher keine Kopie eines klassischen GEO. Es ist kompakter, kurzweiliger, hat viele schnelle Leseeinstiege und plakative Infografiken - aber alles in gewohnter GEO-Qualität und -Tiefe recherchiert und verifiziert."Dr. Robert Wiegand, Bereichsleiter Marketing toom Baumarkt: "Wir bei toom Baumarkt beschäftigen uns schon seit vielen Jahren und auf vielen unterschiedlichen Ebenen mit dem Thema Nachhaltigkeit. Gleichzeitig merken wir, dass auch das gesellschaftliche Bewusstsein für dieses Thema immer größer wird. Dabei gibt es in diesem Kontext viele erklärungsbedürftige Themen, die wir gemeinsam mit GEO verständlich aufbereitet und beeindruckend illustriert haben. Durch dieses Heft geben wir unseren Kund:innen die Möglichkeit, sich nachhaltigere Impulse ganz einfach mit nach Hause zu nehmen und idealerweise Schritt für Schritt umzusetzen. Mit dem Respekt-Magazin möchten wir zeigen, dass schon im Kleinen viel Positives bewirkt werden kann."Das Nachhaltigkeitsmagazin RESPEKT erscheint in einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Es richtet sich in erster Linie an Kund:innen von toom, aber auch an Mitarbeiter:innen und andere Stakeholder. Das Magazin liegt seit dem 16. April in den toom Märkten aus und kann für eine Schutzgebühr von einem Euro erworben werden, der Erlös geht an NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V.). Alternativ steht unter toom.de/geo eine blätterbare PDF-Version zur Verfügung. Das Magazin ist auf Recyclingpapier gedruckt, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist.Über GEOGEO ist das größte Wissensmagazin Deutschlands. Seit 45 Jahren erfolgreich im Markt etabliert, erzählt es Geschichten, die bewegen und unseren Blick auf die Welt verändern. Mit tief recherchierten Inhalten, opulent bebildert und unterhaltsam aufgeschrieben, erreicht GEO Monat für Monat 2,39 Millionen Leser:innen (AWA 2021). GEO inspiriert seine Leserschaft, sich für die Schönheit unseres Planeten zu begeistern, seine zunehmende Bedrohung zu verstehen und sich für den Schutz seiner Lebensräume und Bewohner einzusetzen. Und GEO engagiert sich selbst für eine nachhaltige Zukunft, setzt das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten. Seit Anfang 2022 ist GEO klimaneutral. Zu dem Magazin gehört ein multimedialer GEO-Kosmos mit zahlreichen Heftreihen, Digitalangebot, Podcasts, Veranstaltungen und TV-Formaten wie GEO TELEVISION und GEO WILD.Über toomMit mehr als 300 Märkten im Portfolio (toom Baumarkt, B1 Discount Baumarkt und Klee Gartenfachmarkt), rund 18.000 Beschäftigten und einem Bruttoumsatz von 2,9 Milliarden Euro zählt toom zu den führenden Anbietern der deutschen Baumarktbranche. Das Unternehmen gehört zur REWE Group. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 76,5 Milliarden Euro. 