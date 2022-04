Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der in den vergangenen Wochen zu beobachtende steile Renditeanstieg an den Staatsanleihemärkten hatte wohl bereits einiges hinsichtlich des Inflationsentwicklung eingepreist, so die Experten von Union Investment.Mit der Bekanntgabe der hohen US-Preissteigerung im März sei zumindest in den USA kein weiterer Renditeanstieg zu beobachten gewesen, es sei eine Konsolidierung gefolgt. Vor allem habe der vordere Teil der US-Zinskurve ab einem Jahr Laufzeit aufwärts Zugewinne verbuchen können. Die Renditen zwei- und dreijähriger US-Papiere seien um jeweils 20 Basispunkte gefallen. Die US-Zinskurve habe damit etwas steiler tendiert und sei gleichzeitig nicht mehr invers gewesen. ...

