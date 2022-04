München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel sind Aktienanleihen mit europäischer Barriere eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Anleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Das aktuelle Umfeld, in denen Anleger- und Anlegerinnen nach geeigneten Investmentmöglichkeiten suchen würden, sei anspruchsvoll. Fast auf täglicher Basis würden neue Nachrichten in die Märkte hineinkommen und könnten deren Richtung auf die ein oder andere Art maßgeblich beeinflussen. Ohne klare Trendrichtung und mit hohen Schwankungsbreiten könne mithilfe von Aktienanleihen mit Barriere eine Renditeoptimierung erzielt werden. Dabei lasse sich die Ausprägung des defensiven Charakters von Aktienanleihen mit Barrieren beliebig weit ausgestalten. So könne neben den Basiswerten an sich nicht nur die Höhe der Barriere ausschlaggebend sein, sondern auch die Art der Barriere. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...