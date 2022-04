Ford hat eine weitere Großbestellung für seinen Elektrotransporter E-Transit in den USA erhalten. Penske Truck Leasing hat 750 E-Transit geordert, um diese an seine Kunden zu vermieten und verleasen. Die ersten Exemplare des Ford E-Transit für Penske Truck Leasing sollen in den kommenden Wochen nach Südkalifornien ausgeliefert werden, ehe der E-Transporter im weiteren Jahresverlauf schrittweise auch ...

