Nach einem dreiwöchigen Lockdown hat Tesla seine Mitarbeiter:innen in der Gigafactory in Shanghai aufgefordert, in der Fabrik zu übernachten - den Schlafsack und drei Mahlzeiten gibt es frei Haus. Der E-Autobauer ist aber kein Einzelfall. Vor rund vier Jahren hatte Tesla-Chef Elon Musk öffentlichkeitswirksam einige Nächte in der Fabrik verbracht, um die über Wochen hinweg problematische Produktion des Model 3 zu überwachen. Angeblich soll Musk in einem Schlafsack auf einem schäbigen Sofa übernachtet haben. Selbiges fordert der Konzern jetzt von seinen Mitarbeiter:innen in Shanghai. Offenbar soll der wegen eines Corona-Ausbruchs ...

