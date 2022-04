Was geht eigentlich so im Internet? Diese Frage scheint man sich beim FBI seit längerem zu stellen - und die Antworten darauf sind ziemlich skurril. Das zeigt ein 83-seitiges Dokument, mit dem den FBI-Agents die Internetsprache nähergebracht werden soll. Versuchen wenig internetaffine Menschen die Sprech- und Schreibweise junger Menschen in sozialen Netzwerken oder Chats zu analysieren, wird es schnell mal "cringe" und selten "lit" (das Jugendwort des Jahres lässt grüßen). Beim FBI scheint man aber nochmal eine ganz eigene Vorstellung davon zu haben, wie online eigentlich kommuniziert wird. 83 Seiten voller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...