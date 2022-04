Wien (www.fondscheck.de) - Arnout van Rijn wird nach 14 Jahren in Hongkong in die Niederlande zurückzukehren, so die Experten von "FONDS professionell".Er verstärke ab dem 1. September 2022 das "Sustainable Multi Asset"-Team von Robeco. Das Branchenurgestein, das seit Mitte der 1990er Jahre Fonds für Robeco manage, habe dessen Asien-Pazifik-Team aufgebaut und sei für die Verwaltung von Fonds wie dem Robeco Asia Pacific Equities (ISIN LU0084617165/ WKN 988149), Robeco Asian Stars (ISIN LU0591059224/ WKN A1JGUS) und Robeco Sustainable Asian Stars Equities (ISIN LU2133221098/ WKN A2P63N) verantwortlich gewesen. ...

