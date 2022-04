Paris (www.fondscheck.de) - Amundi, der größte europäische Vermögensverwalter und ETF-Anbieter, hat mit dem Amundi Global AGG SRI - UCITS ETF DR (ISIN LU2439734141/ WKN A3DESB) und dem Amundi MSCI AC Far East Ex Japan ESG Leaders Select - UCITS ETF DR (ISIN LU2439119236/ WKN A3DEGP) zwei neue ETFs lanciert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...