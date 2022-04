Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von FuelCell Energy. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund fünf Prozent aufwarten. Durch diesen Rücksetzer sind die Anteilsscheine jetzt für 5,35 USD zu haben. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles FuelCell Energy-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.Für eine ausführliche FuelCell Energy-Analyse einfach hier klicken.

Die Bäume für die Bullen wachsen auch nach dieser Rallye nicht in den Himmel. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Bis dato lag dieser Tiefpunkt bei 4,98 USD. Daher hat FuelCell Energy es jetzt selbst in der Hand!

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 6,53 USD, womit sich FuelCell Energy in Abwärtstrends befindet. FuelCell Energy liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...