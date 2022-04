Nach ganzen vier Tagen Pause startet die Börse endlich wieder in eine neue Woche. Dabei zeichnete sich am Ostermontag bereits ab, dass es wieder hoch hergehen wird. Dafür dürfte nicht nur sorgen, dass ukrainischen Angaben zufolge in den Nachtstunden wohl die russische Großoffensive im Osten des Landes startete.Eben das dürfte aber potenziell der Aktie von Rheinmetall (DE0007030009) weiteren Auftrieb geben. Aufgrund der laufenden europäischen Bemühungen um eine enorme Aufrüstung bewegte die sich ohnehin schon von einem Allzeit-Hoch zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...