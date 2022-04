DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit deutlichen Aufschlägen

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben am Dienstag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Das Marktumfeld war weiterhin von Volatilität geprägt angesichts der anhaltenden Unsicherheiten. Neben dem Ukrainekrieg, sind vor allen die hohe Inflation und die Reaktion der Zentralbanken darauf, die übergeordneten Themen. Die Anleger setzten ihre Hoffnungen indessen auf die auf vollen Touren laufende Berichtssaison. Denn bisher ist es den Unternehmen weitgehend gelungen, die höheren Kosten an die Abnehmer weiterzugeben.

Der Dow-Jones-Index schloss 1,5 Prozent höher bei 34.911 Punkte, der S&P-500 notierte 1,6 Prozent fester. Der technologielastige Nasdaq-Composite legte 2,2 Prozent zu. Dabei gab es insgesamt 2.247 (Montag: 1.256) Kursgewinner und 1.088 (2.073) -verlierer. Unverändert schlossen 110 (137) Titel.

Gestützt hat das Sentiment auch, dass die extrem hohen Ölpreise deutlich zurückgekommen sind. Der Preis für das Barrel der US-Sorte WTI fiel um 5,3 Prozent auf 102,50 Dollar.

Teilnehmer verwiesen auf Sorgen um die globale Öl-Nachfrage, die von einer Wachstumsschwäche der Weltwirtschaft getroffen werden könnte. Der Internationalen Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognosen für 2022 auf 3,6 (zuvor: 4,4) und für 2023 ebenfalls auf 3,6 (3,8) Prozent gesenkt und dies u.a. mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und neuer coronabedingter Lockdowns in China begründet.

Johnson & Johnson trotzen Prognosesenkung

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson wird nach enttäuschenden Umsatzzahlen im ersten Quartal pessimistischer und hat seine Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Allerdings hat er beim Gewinn die Erwartungen übertroffen. Die Aktie stieg um 3,1 Prozent.

Auch Travelers hat die Gewinnerwartungen übertroffen und die Quartalsdividende angehoben. Die Aktie gab jedoch 4,9 Prozent nach. Allerdings hat das Papier seit Jahresbeginn deutlich zugelegt, was Anleger dazu veranlasst haben könnte, aufgelaufene Gewinne mitzunehmen.

Lockheed Martin (-1,6%) hat mit seinem Gewinn ebenfalls überzeugt, doch der Umsatz des Rüstungskonzerns blieb hinter den Erwartungen zurück.

Twitter gaben 4,7 Prozent nach. Die Beteiligungsgesellschaft Apollo Global Management denkt offenbar über die Finanzierung eines möglichen Übernahmeangebots für Twitter nach. Vergangene Woche hat der Milliardär und CEO von Tesla, Elon Musk, ein 43 Milliarden Dollar schweres Angebot für Twitter angekündigt.

Die Aktien von Plug Power stiegen kräftig, nachdem das Wasserstoff-Brennstoffzellenunternehmen eine Liefervereinbarung mit Walmart bekannt gegeben hat. Plug Power machten einen Sprung um 9,8 Prozent nach oben, Walmart legten 1,1 Prozent zu.

Die Titel von Fluggesellschaften legten deutlich zu, nachdem ein Bundesrichter die von der Regierung Biden eingeführte Maskenpflicht für Reisende in Flugzeugen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln aufgehoben hat. Fluggesellschaften wie Delta, United Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways und Alaska Air erklärten am späten Montag, dass das Tragen von Masken an US-Flughäfen und auf Inlandsflügen nun freiwillig sei. Auch die zurückkommenden Ölpreise gaben Auftrieb. Die Aktien von Delta stiegen um 2,2 Prozent, United Airlines um 4,5 Prozent und JetBlue um 2,9 Prozent.

Anleihe-Renditen steigen weiter

Die Anleihe-Renditen legten mit fallenden Notierungen weiter deutlich zu, angetrieben von der Erwartung steigender Leitzinsen. Die Rendite 10-jähriger Papiere stieg um 7,6 Basispunkte auf 2,94 Prozent. Die 30-Jahresrendite erreichte erstmals seit Anfang 2019 die Marke von 3 Prozent und notierte schließlich knapp darunter. St.-Louis-Fed-Präsident James Bullard sagte am Montag, er schließe eine Leitzins-Erhöhung um 75 Basispunkte nicht aus, auch wenn dies nicht sein Basisszenario sei.

Der Dollar profitierte leicht von den steigenden Marktzinsen. Der Dollarindex gewann 0,2 Prozent und hielt damit die kräftigen Gewinne der Vorwoche. Der Goldpreis gab indessen mit dem ansteigenden Zinsniveau nach, das das zinslose Edelmetall als Anlage unattraktiver macht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.911,20 +1,5% 499,51 -3,9% S&P-500 4.462,21 +1,6% 70,52 -6,4% Nasdaq-Comp. 13.619,66 +2,2% 287,30 -13,0% Nasdaq-100 14.210,26 +2,2% 299,49 -12,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,59 +12,5 2,46 185,9 5 Jahre 2,91 +11,9 2,79 165,3 7 Jahre 2,95 +9,3 2,86 151,4 10 Jahre 2,94 +7,6 2,86 142,5 30 Jahre 2,99 +5,0 2,94 109,4 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Uhr Do 17:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0788 +0,1% 1,0772 1,0782 -5,1% EUR/JPY 139,03 +1,5% 138,10 135,69 +6,2% EUR/CHF 1,0267 +0,8% 1,0187 1,0158 -1,0% EUR/GBP 0,8300 +0,2% 0,8286 0,8259 -1,2% USD/JPY 128,87 +1,4% 128,21 125,85 +12,0% GBP/USD 1,2998 -0,1% 1,3000 1,3054 -3,9% USD/CNH (Offshore) 6,4196 +0,6% 6,3839 6,3921 +1,0% Bitcoin BTC/USD 41.288,13 +1,2% 40.727,80 40.448,39 -10,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 102,50 108,21 -5,3% -5,71 +38,6% Brent/ICE 107,27 113,16 -5,2% -5,89 +40,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.948,48 1.979,20 -1,6% -30,72 +6,5% Silber (Spot) 25,15 25,86 -2,7% -0,71 +7,9% Platin (Spot) 993,05 1.014,85 -2,1% -21,80 +2,3% Kupfer-Future 4,73 4,81 -1,7% -0,08 +6,2% ===

