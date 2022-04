NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach vorläufigen Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum Ausblick habe sich der Chemiekonzern nicht weiter geäußert, was durchaus leicht positiv aufgenommen werden dürfte angesichts der ungewissen Auswirkungen der hohen Energiepreise auf die Nachfrage./ajx/he



