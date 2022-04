von Evie Liu, Euro am Sonntag Russlands Einmarsch in die Ukraine war ein Weckruf für Fondsmanager, die Engagements in autokratisch regierten Ländern haben. Besonders alarmiert sind dabei ESG-Fonds, für die die Kriterien Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Corporate Governance) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...