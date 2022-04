FPT Software, der führende vietnamesische Dienstleistungsanbieter im Bereich der digitalen Transformation, hat vor Kurzem eine Kooperation mit SCSK Europe, einer Tochtergesellschaft des japanischen Systemintegrators SCSK Corporation, gemeldet. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Know-how von FPT Software im Bereich der robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA) und erweitert die Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen Markt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220418005266/de/

FPT Software announces partnership with SCSK Europe Ltd. (Graphic: Business Wire)

Durch die Anwendung des "Fast Automation"-Frameworks unterstützt FPT Software das Unternehmen SCSK Europe erfolgreich bei der Optimierung von sechs internen Prozessen. Bei diesem Projekt hat FPT Software seine preisgekrönte RPA-Plattform akaBot innerhalb von vier Wochen eingeführt. Das Offshore-Team vermittelte die Vorteile von RPA auf anschauliche und umfassende Weise und stattete die Mitarbeitenden von SCSK mit den notwendigen Fähigkeiten und Kenntnissen für die bevorstehenden Veränderungen im Zuge der digitalen Transformation aus. Nach dem internen Erfolg realisierte SCSK Europe die Einführung des akaBot von FPT Software bei dessen Kunden aus dem Chemie- und Landwirtschaftssektor,um manuelle Prozesse bei der Datenextraktion und Kreditgenehmigung zu 100 Prozent zu automatisieren.

"RPA ist ein leistungsfähiges Tool, das Engpässe in Geschäftsprozessen beseitigt und einen wesentlich schlankeren und effizienteren Workflow ermöglicht. Wir sind davon überzeugt, dass wir den Automatisierungshorizont immer mehr erweitern können, indem wir RPA-Roboter mit anderen intelligenten Technologien integrieren", so Masatoshi Chiba, Geschäftsführer von SCSK EU.

"Aufgrund dieser Erwartungen haben wir uns für eine Kooperation mit akaBot entschieden, einem führenden Anbieter für die Entwicklung von Hyperautomatisierungslösungen von FPT. Bereits 2018 haben wir eine Absichtserklärung (MOU) für eine umfassende Kooperation abgegeben, um ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen und Lösungen anbieten und unsere Aktivitäten auf dem weltweiten Markt durch diese Kooperation mit FPT erweitern zu können", führte Masatoshi Chiba weiter aus.

Laut Tran Dang Hoa, Chief Operating Officer von FPT Software, ebnete die Zusammenarbeit "den Weg für die Expansion von FPT Software bei der Roboterautomatisierung und der digitalen Transformation in der EU sowie auf weltweiter Ebene".

"So wie SCSK setzen immer mehr Unternehmen aus aller Welt auf RPA und Hyperautomatisierung, um ihre Abläufe zu optimieren", so Tran Dang Hoa. "Als einer der 30 weltweit führenden Anbieter von RPA-Lösungen möchten wir Unternehmen dabei unterstützen, anstehende dringliche Herausforderungen zu meistern, die Produktivität zu steigern und Kosten einzusparen."

Die Kooperation von FPT Software und SCSK reicht bis in das Jahr 2018 zurück, als die beiden Unternehmen zusammenarbeiteten, um die Auslandsexpansion japanischer Unternehmen insbesondere bei der Entwicklung von Finanz- und Automobilsystemen zu unterstützen. Die beiden Unternehmen bündelten ihre Kräfte bei der Bereitstellung von IT-Dienstleistungen und bei der Geschäftsentwicklung durch die asiatisch-pazifischen Niederlassungen des Hauptaktionärs von SCSK, der Sumitomo Corporation.

Das Unternehmen FPT Software, das 2008 erstmals in den europäischen Markt eintrat, verfügt mittlerweile über sieben Niederlassungen und Entwicklungszentren und ist fest entschlossen, auf dem Markt weiter vorzudringen und dabei als treibende Kraft die digitale Transformation voranzubringen. Das weltweit tätige IT-Unternehmen betrachtet diesen strategischen Bereich als erste Anlagepriorität für Kapitalinvestitionen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar für die kommenden Jahre, wobei Großbritannien und Deutschland die beiden wichtigsten geografischen Regionen sind.

Über FPT Software

FPT Software ist ein globales Technologie- und IT-Serviceunternehmen mit Sitz in Vietnam, das einen Umsatz von 632,5 Millionen US-Dollar erzielt und 22.500 Mitarbeiter in 26 Ländern beschäftigt. Als Pionier im Bereich der digitalen Transformation bietet das Unternehmen erstklassige Dienstleistungen unter anderem in den Bereichen Smart Factories, digitale Plattformen, RPA, KI, IoT, Cloud, AR/VR und BPO. Das Unternehmen bedient weltweit über 700 Kunden, darunter hundert Fortune-Global-500-Unternehmen aus Branchen wie Automotive, Banken und Finanzen, Logistik und Transport sowie Versorgungsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fpt-software.com.

Über SCSK EU

SCSK Europe Ltd. wurde 1990 in London als hundertprozentige Tochtergesellschaft der SCSK Corporation gegründet, einem führenden IT-Dienstleistungsunternehmen in Japan, das mehr als 14.000 Mitarbeitende beschäftigt. Wir sind Komplettanbieter im IT-Dienstleistungsbereich und bewährter strategischer Geschäftspartner für japanische Unternehmen, die im Wirtschaftsraum EMEA/GUS tätig sind und verschiedene IT-Lösungen, darunter auch RPA, anbieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter SCSK Europe Ltd.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220418005266/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien

Frau Mai Duong

FPT Software

PR Manager

E-Mail: MCP.PR@fsoft.com.vn

Website: https://www.fpt-software.com/newsroom/